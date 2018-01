Un Boeing 777 Alitalia per il viaggio apostolico in Cile e Perù di Papa Francesco

(Teleborsa) -Una "consuetudine" che ha avuto inizio nel 1964 in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI. Ad accogliere il Pontefice a Fiumicino prima dell'imbarco ci sarà il Commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitosi.in questi primi 5 anni di pontificato. Una numerosa delegazione di giornalisti italiani e internazionali si recherà in Cile con Papa Francesco assieme a rappresentanti della Città del Vaticano.Il Papa si fermerà in Cile fino alL'equipaggio del Boeing 777-243ER, matricola EI-DBL, in configurazione da 293 posti,. Insieme a lui Nicola Marchioli, 54 anni, comandante e capopilota di B777 e i primi ufficiali Thomas Angelina, 44 anni, e Aldo Cagnoli, di 50.Il B777 EI-DBL scelto per il viaggio papale. L'aereo è equipaggiato con 2 motori General Electric GE90-94B."Sestriere", ottavo dei 12 Boeing 777 in forza all'ex compagnia di bandiera (l'arrivo più recente è il 777-3Q8ER, serie 300, l'Ammiraglia in servizio da inizio dicembre)