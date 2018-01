Padoan: "Troppi giovani lasciano l'Italia"

(Teleborsa) - "Troppi giovani lasciano l'Italia. L'allarme arriva dal Ministroche lo ha dichiarato nel suo discorso durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università La Sapienza di Roma. La disoccupazione è calata ma risulta ancora troppo alta, intorno all'11% , il numero dei laureati sta crescendo ma è ancora troppo basso, ancora troppi giovani lasciano il nostro Paese per migliori opportunità all'estero".La ricetta di"per superare definitivamente la crisi" è il "rilancio della produttività nel lungo periodo per far aumentare strutturalmente l'occupazione".Tra gli "aspetti meno problematici", il Ministro ha sottolineato che "l'11,7% dei lavoratori ha competenze superiori a quelle richieste dal loro impiego mentre il 18% ha addirittura qualifiche non richieste. Le competenze dei nostri giovani sono elevate, dato che molti di loro trovano facilmente impiego all'estero. Il numero dei nostri laureati è in crescita, mentre la disoccupazione giovanile sta diminuendo".