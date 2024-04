UniCredit, Padoan: leadership Orcel è stata fondamentale, 2024 sarà eccellente

UniCredit

(Teleborsa) - "è oggi una Banca radicalmente trasformata, consapevole del cammino intrapreso, proiettata nel futuro e al tempo stesso concentrata sulla realizzazione della nostra ambizione: essere la Banca per il futuro dell'Europa". Lo ha affermato ilnel corso dell'assemblea degli azionisti."Siamo stati e restiamo concentrati sul futuro - ha aggiunto - Ora che siamo una Banca più forte,. Ciò significa che possiamo costantemente far leva sui progressi compiuti fino ad oggi e supportare i nostri clienti nell'affrontare le nuove sfide che dovessero presentarsi. La nostra trasformazione, tuttavia, non è ancora finita. Siamo consapevoli di dover intraprendere ulteriori cambiamenti se vogliamo offrire le migliori soluzioni possibili ai nostri clienti. Abbiamo già identificato le leve che utilizzeremo per proseguire il nostro percorso".per promuovere un processo decisionale più aperto e trasparente - ha detto Padoan - Prestiamo grande attenzione ai macro-cambiamenti attesi nei prossimi anni. Siamo pronti, infatti, a cogliere le nuove opportunità che emergeranno dalla transizione net zero in Europa e dai relativi investimenti nell'industria green. La progressiva integrazione su scala europea, inoltre, aumenterà la nostra capacità di supportare le imprese che svolgono attività commerciali nei paesi europei e intendono accrescervi il proprio business"."Lesu cui possiamo contare - ha sottolineato il presidente - risiedono nel percorso intrapreso di trasformazione sostenibile, guidato dal nostroper la nostra performance e che, sono certo, sarà supportata dal nuovo Consiglio di Amministrazione, contraddistinto da un eccellente mix di esperienze e competenze che rafforzerà ancor di più la comprensione dei principali ambiti di business e dei mercati in cui la Banca opera".Padoan ha concluso dicendo che "UniCredit è una banca trasformata che si trova in una posizione unica per essere la Banca per il futuro dell'Europa" e si è detto "certo cheper il nostro Gruppo.