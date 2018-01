VICENZAORO 2018, Scalfarotto: "Lusso e Moda orgoglio per la nostra manifattura"

(Teleborsa) - Al via, oggi 19 gennaio, VICENZAORO 2018 . Il Salone internazionale del gioiello, organizzato da) ha aperto i battenti che si chiuderanno il 24 gennaio prossimo, alla presenza del sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico"Uno dei meriti di questo governo è stato quello di prendere a cura il segmento del lusso" ha spiegatonel suo intervento. "Questo perché siamo convinti e lo diciamo con forza che anche. I nostri prodotti di alta artigianalità Made in Italy sono molto apprezzati all'estero e compongono una fetta importante della voce dell'Export italiano. Per questo abbiamo moltiplicato gli investimenti e con il piano straordinario per il Made in Italy siamo stati capaci di dare una spinta importante alla produzione ma soprattutto alle esportazioni".Dopo il saluto del Sindaco di Vicenza, il Presidente diha ricordato come questa edizione disi apra in un contesto particolarmente positivo, sia per le conferme che arrivano dalla ripresa della domanda di oro, sia per gli importanti risultati del gruppo.Il Direttore Generale di IEGha introdotto i temi al centro dell’attenzione degli operatori e delle aziende che in questi giorni popoleranno il quartiere fieristico vicentino.