Finlogic, finalizzato accordo per acquisto 100% di Tecmark e Multitec

Finlogic

(Teleborsa) -, attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, ha finalizzato con Admin (società riconducibile a Marco Roz) e Roberto Favaro, l’acquisizione del 100% di Tecmark Srl e del 100% di Multitec Srl, in attuazione dell’accordo siglato in data 16 dicembre 2017.L’operazione - spiega una nota - ha previsto l’acquisizione in via diretta da parte di Finlogic dellaSrle l’acquisizione di, attraverso un veicolo societario costituito ad hoc in data 22 dicembre 2017 e partecipato al 100% da Finlogic (i.e. Project T Srl).La capitalizzazione e copertura finanziaria di Project T ai fini dell’operazione consterà dell’apporto a quest’ultima di risorse finanziarie per complessivi Euro 1,865 milioni (comprensivi della copertura dell’eventuale Earn-Out pari ad Euro 0,115 milioni) di cui Euro 0,765 milioni quale versamento minimo da effettuarsi in conto capitale (riserve) da eseguirsi da parte di Finlogic ed Euro 1,1 milioni da erogarsi infavore di Project T da parte di Medio Credito Italiano Spa.Al closing Finlogic ha corrisposto Euro 50.000 per l’acquisizione di Multitec mentre per Project T il pagamento è previsto in tre tranche di cui Euro 0,9 milioni al closing, Euro 0,85 milioni entro 60 giorni dal closing ed Euro 0,115 milioni a titolo di earn-out, successivamente all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.