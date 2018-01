Protezionismo, a Davos si infiamma il dibattito sui dazi

(Teleborsa) - A Davos di grande attualità il tema sul protezionismo. A rilanciare il tema l'ultimo annuncio diParlando dell'ultimo exploit di Trump in materia di dazi,ha lanciato l'avvertimento di "fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche ". Il protezionismo"apparentemente tutela i singoli Paesi, ma alla lunga creerebbe enormi problemi economici" e finirebbe per "tagliare il ramo" su cui poggia la crescita.Anche per il cancellierespiega che "l'unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo". As il cancelliere tedesco prende di mira il protezionismo e l'isolazionismo, con parole che sembrano riferirsi all'amministrazione guidata da Donald Trump che interverrà al Forum economico mondiale venerdì 26 gennaio"llprotezionismo - ha puntualizzato la- non è la risposta, dobbiamo cercare risposte multilaterali, l'isolamento non aiuta".Intanto,, Segretario al Tesoro statunitense precisa che gli Stati Uniti sono "assolutamente" favorevoli al libero mercato