Fitch: outlook neutrale per l'acciaio nel 2026 nonostante l'aumento del protezionismo

(Teleborsa) - L'riflettono le aspettative di una modesta ripresa della domanda globale di acciaio, poiché i mercati hanno già assorbito gran parte della volatilità creata dalle tensioni commerciali. "Riteniamo che- si legge nel rapporto - La riduzione della produzione e del consumo di acciaio in Cina sarà controbilanciata da rimbalzi altrove, portando a una crescita a una sola cifra della produzione globale di acciaio".L'allentamento della politica monetaria, i continui investimenti infrastrutturali e la ripresa delle attività di costruzione sosterranno il mercato siderurgico nel suo complesso, secondo l'agenzia di rating. Iper la ripresa della domanda derivano dalle, dallae dalle continue tensioni commerciali.I margini dei produttori di acciaiosono tornati a crescere nel 2025 rispetto ai minimi del 2024 e Fitch prevede che questo miglioramento continuerà nel 2026, favorito da efficienze e costi in calo. Inoltre, stima un calo a una sola cifra della produzione di acciaio cinese, a causa dei controlli di produzione più severi e delle maggiori barriere commerciali, sebbene la diminuzione delle esportazioni di acciaio sarà probabilmente graduale. La crescita del consumo di acciaio indovrebbe rallentare leggermente, pur mantenendosi su cifre elevate a una sola cifra. Un certo allentamento delle importazioni sosterrà i margini dei produttori di acciaio nazionali.Le quote più restrittive in, il meccanismo tariffario e l'introduzione del Carbon Border Adjustment Mechanism sosterranno i margini nazionali, mentre l'aumento della spesa per infrastrutture e difesa dovrebbe sostenere una ripresa della domanda.La spesa per infrastrutture, un contesto di domanda migliorato, l'allentamento dei dazi e le importazioni limitate dovrebbero sostenere i margini dei produttori, che sono rimasti contenuti per alcune aziende nonostante l'aumento dei dazi.