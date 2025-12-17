Milano 16:43
44.180 +0,43%
Nasdaq 16:43
24.926 -0,83%
Dow Jones 16:43
48.161 +0,10%
Londra 16:43
9.809 +1,29%
Francoforte 16:43
24.019 -0,24%

Legge di bilancio, Confcommercio: "Introdurre estensione detassazione rinnovi contrattuali"

Economia
Legge di bilancio, Confcommercio: "Introdurre estensione detassazione rinnovi contrattuali"
(Teleborsa) - "La richiesta di Confcommercio di detassare gli aumenti contrattuali, estendendo il meccanismo anche ai contratti rinnovati nel 2024 e applicandolo solo ai contratti comparativamente più rappresentativi, aveva e ha un obiettivo di interesse generale: rafforzare i redditi dei lavoratori e sostenere i consumi delle famiglie che, nonostante alcuni segnali di risveglio, restano il tallone d'Achille dell'economia". È quando spiega Confcommercio in una nota.

"Confcommercio, quindi, – conclude la nota – ribadisce con forza la necessità di non escludere questa misura dalla legge di bilancio, anche e soprattutto perché le risorse necessarie per attuarla sono esigue, e confida che attraverso il dibattito parlamentare si possa finalmente introdurre questo meccanismo che sosterrebbe i consumi e rafforzerebbe il percorso di crescita: così Confcommercio in una nota sulla legge di bilancio".
Condividi
```