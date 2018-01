Leonardo presenta Piano Industriale.Titolo crolla a Piazza Affari

Leonardo

(Teleborsa) - Via libera al nuovodi. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, infatti, il Piano Industriale 2018-2022 focalizzato su iniziative per la crescita del Gruppo.Il nuovoprevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi nel corso dei prossimi 5 anni:- Crescita media annua degli2018-2022 superiore al 6%, con un book-to-bill superiore o uguale a 1;- Crescita media annua dei2018-2022 compresa tra il 5% e il 6%, supportata dal solido portafoglio ordini e dall'acquisizione di nuovi ordini;- Crescita media annua dell'2018-2022 compresa tra 8%-10% e redditività attesa superiore al 10% nel 2020;- Generazione di cassa in crescita dal 2020, grazie all'acquisizione di nuovi ordini e al miglioramento della redditività;- Mantenimento di una struttura finanziaria solida e flessibile., date nella presentazione dei conti dei primi nove mesi . Gli ordini sono previsti tra 11,3 e 11,7 miliardi di euro, mentre l'indebitamento è atteso a circa 2,6 miliardi. I ricavi attesi tra 11,5 e 12 miliardi, l'EBITA tra 1.050 e 1.100 milioni e il flusso di cassa tra 500 e 600 milioni di euro., il titolo cede il 9,62, posizionandosi in coda al