Milano 13:43
43.793 -2,15%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:43
9.628 -1,83%
Francoforte 13:43
23.653 -1,62%

Piazza Affari: movimento negativo per Leonardo

Si muove verso il basso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con una flessione del 3,37%.
