Milano 13:23
42.924 +0,64%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:23
9.555 +0,50%
Francoforte 13:23
23.357 +0,84%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: andamento sostenuto per Leonardo
Rialzo marcato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta in utile del 3,58% sui valori precedenti.
Condividi
```