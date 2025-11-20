Milano 13:25
Piazza Affari: risultato positivo per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: risultato positivo per Leonardo
(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che avanza bene del 3,58%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario del contractor italiano nel settore Difesa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,45 Euro. Prima resistenza a 49,93. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,46.



