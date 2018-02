Ricerca e innovazione, l'Italia spende troppo poco e resta lontana da target 2020

(Teleborsa) -e rischia di mancare gli obiettivi fissati per il 2020. La spesa totale per ricerca e sviluppo nel 2016 è stata di(dati provvisori), diminuita dai 22,1 miliardi del consuntivo 2015, l’1,34% del PIL. Un dato che risulta benIl quadro internazionale mostra chenei confronti dei maggiori paesi europei, a cui si sommano gli effetti di un decennio di crisi.e pari rispettivamente al 2,22% ed al 2,94%.IN Italia ha pesato soprattutto il, diminuiti di due miliardi tra il 2007 e il 2016. La spesa pubblica per il settore dell’universitaria è ferma allo 0,4% del PIL, al di sotto della media europea dello 0,7%., che è cresciuta nell’ultimo decennio, ma rimane al livello dello 0,75% del PIL, molto inferiore all’1,5% e al 2% di Francia e Germania.Alcune iniziative di reazione sono in corso che però risultano ancora deboli. Per le politiche per ricerca e innovazione sono stati introdotti negli ultimi anni incentivi fiscali alle imprese per le attività di R&S , altre misure introdotte riguardano il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020, gli interventi sulle ‘Specializzazioni intelligenti’, il finanziamento di progetti di ricerca industriale e dei PRIN (Progetti di ricerca di interesse nazionale), i finanziamenti premiali per le università.I problemi della ricerca e innovazione in Italia, nel contesto europeo e internazionale, saranno affrontati all'il 7 febbraio prossimo nell’incontroche prende spunto dalsull’Italia promosso dalche analizza ogni anno i problemi e le politiche dei Paesi della UE su ricerca e innovazione e dai lavori di approfondimento ad esso collegati.