Salone del Risparmio 2024, il valore del brand delle Reti fra tradizione e dinamismo bankers

(Teleborsa) -, nella percezione degli investitori e dei giovani che si propongono quali futuri bankers, è legato in parte alladell'Istituto bancario da cui nascono, dall'altro ad una serie di fattori che hanno a che fare con la, la proattività edei consulenti e con l'. Lo rivela una indagine condotta da, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, che con il contributo dell’istituto di ricerca finanziariasu 1.500 professionisti (consulenti finanziari e dipendenti bancari), 1.000 investitori finali e 500 laureati alla prima esperienza lavorativa o in cerca di nuove prospettive professionali.La ricerca, illustrata in occasione del Salone del Risparmio 2024 alla presenza di, Segretario Generale Assoreti, è stata presentata da(Founder & CEO FINER) e dibattuta da(Founder & CEO di EMC3 Solution, Professore di Finanza all’Università LINK di Roma), insieme ad esperti e professionisti del settore della comunicazione,(Communication e Marketing Director) e(già Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment TIM).La ricerca conferma che, se da un lato ilrestache si trasmettono di generazione in generazione (al 77% per gli investitori finali, al 64% per giovani neolaureati o al primo impiego), le, cioè perché vengono consigliate da amici o parenti (69% per gli investitori, 71% per i giovani) e per unanell’avviare un rapporto con gli investitori (29%) ed i giovani (21%). Chi investe cita qualil'avere un(85%) o lanella gestione del patrimonio familiare (69%). I giovani apprezzano, invece,digitale del servizio (75%) e la possibilità di offerta di(22%). Tuttavia, per entrambi ladelle Reti resta ildi avvicinamento all’industria (88% per gli investitori, 85% per i giovani).Tra tutti gli aspetti monitorati dall’analisi,riflette positivamente i fattori di(79%),(81%),(69%),(42%) e pubblicità (34%);emergono invece come elementi essenziali, la(85%) e ilal centro della strategia (79%). Aggregando i diversi indicatori, in generale, ad attrarre gli investitori èaziendale delle Reti (24%) e lae prodotti erogati (22%); per i giovani le Reti si caratterizzano positivamente per la comunicazione e l’innovazione (26%) e l’impatto sociale generato (14%).Fra idi consulente finanziario,considera oggi la consulenza comee il 27% sarebbe interessato a. Si tratta per lo più di ragazzi con una formazione economica (45%) ma emergono anche percorsi formativi non scientifici, come scienze politiche (38%), giurisprudenza (36%) e psicologia (33%). In generale, il 44% dei rispondenti interessati è in cerca di impiego. Al perché lanciarsi in questa professione, l’82% manifesta unma conta anche la possibilità di(66%),(59%) e avere l’occasione di(49%). Per ingraprendere questa carriera, il 71% ritiene fondamentale l’affiancamento a un manager senior o un programma di formazione dedicato (65%)., gli aspetti più importanti sono il29%), l'(27%) e(25%). Tra i bancari che si dicono propensi oggi a valutare un cambio di carriera comeil 38% sono uomini e il 29% donne, per il 38% di età tra i 30-40 anni e al 35% dai 40 ai 50, di cui il 52% già possiede un portafoglio clienti e al 44% opera per grandi realtà bancarie.