Bullard: "Buoni dati sul lavoro non implicano aumento dell'inflazione"

(Teleborsa) - "Gli ultimi dati del mercato del lavoro relativi al mese di gennaio non vanno letti come anticipatori di un aumento automatico dell'inflazione. Lo sottolinea ildi St. Louis,Nel commentare i dati arrivati venerdì 2 febbraio il numero uno della Federal Reserve di St. Louis dunque tenta di gettare acqua sul fuoco dopo la spirale negativa che ha investito i mercati finanziari.Gli investitori, infatti, prendendo spunto da quei dati ne hanno tirato fuori uno scenario di pressing inflattivo, ma Bullard rassicura: il report di venerdì scorso è stato "positivo", ma è necessario fare "molta attenzione ad interpretare le notizie del mercato del lavoro come un aumento automatico dell'inflazione".Il Presidente delladi St. Louis, ha poi puntualizzato che "il legame empirico fra mercato del lavoro e queste variabili si è spezzato". Dunque nessuna pressione inflazionistica all'orizzonte per i banchieri centrali.La rassicurazione arriva dopo il crollo dei mercati finanziari sulla scia della possibilità che la Banca Centrale statunitense possa aumentare i tassi più di tre volte quest'anno. Come se non bastasse ieri 5 febbraio, ha giurato alla Federal Reserve prendendo in mano le redini della banca centrale americana . Un motivo di preoccupazione in più per gli investitori che vedono volare via la chairwomanda tutti considerata una "colomba" della politica monetaria USA, quindi con un approccio più accomandante rispetto ai "falchi" che portano avanti posizioni più intransigenti.