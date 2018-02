Gli analisti valutano Intesa Sanpaolo, titolo in rally a dispetto del mercato

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,06% sui valori precedenti, a dispetto dell'andamento fortemente negativo evidenziato dall'intero listino milanese.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,203 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 3,037. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,926.La banca ha annunciato stamane i conti di bilancio, il piano di impresa al 2021 , la conversione delle azioni risparmio in ordinario e un piano di incentivazione a lungo termine.Per Kepler Cheuvreux il giudizio sul titolo è "Buy" e il target price è 3,4 euro. Jefferies conferma la raccomandazione "Hold" con prezzo obiettivo a 3,25 euro. Stessa valutazione anche per Equita sim che fissa il target di prezzo a 3 euro.