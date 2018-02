Bilanci in forte crescita per le major petrolifere Statoil e Tullow Oil

Tullow Oil

Statoil

(Teleborsa) - La ripresa del greggio mette il turbo ai bilanci e di due big europee del petrolio,rispetto al passivo di 569 milioni messo a bilancio nell'esercizio precedente.a 1,72 miliardi di dollari, ilper 543 milioni di dollari.La compagnia britannica si è dettaparlando di molte campagne di esplorazione "ad alto impatto".: la società ha infatti dichiarato diL'incremento delle quotazioni dell'oro nero e la produzione da record sostengono anche i conti diLa major norvegese, per il 67% in mano allo Stato, ha archiviato il trimestre al 31 dicembre con prispetto alla perdita di 2,79 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Il risultatoferme a 1,20 miliardi.a 17,11 miliardi (16 miliardi il consensus)., Presidente and Chief Executive Efficer di Statoil, ha dichiarato di attendersi unaAnche per questo la società ha deciso dia 0,23 dollari ad azione.: le azioni del gigante scandinavo