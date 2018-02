Accordo Carraro-Banco BPM per finanziamento fino a max 100 milioni

Carraro

Banco BPM

(Teleborsa) - È stata sottoscritta in data odierna una “Underwriting and Commitment Letter” relativa ad unper un ammontare massimo pari a 100 milioni di Euro tra il GruppoTale finanziamentoed è "mirata a sostenere i fabbisogni operativi a breve e medio termine" derivanti dalla attesa crescita del Gruppo padovano che pochi mesi fa ha comunicato alla comunità finanziaria il nuovo business plan Con questa operazione, Carraro riorganizza e consolida la propria struttura finanziaria con un supporto complessivo totale di 280 milioni di euro.. In, una Term Loan Amortizing e una Revolving Credit Facility con, prevede la possibilità per un numero limitato di banche di relazione di affiancarsi a Banco BPM ed è subordinato alla definizione di un contratto di finanziamento a condizioni di mutua soddisfazione per le parti sulla base dei termini e condizioni già individuati nel documento sottoscritto.La Società è stata assistita nell'operazione dall'advisor finanziario Lazard e dallo studio legale LMS, mentre la Banca è stata assistita dallo studio legale Linklaters.