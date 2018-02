Bca Carige, perdita 2017 a 380,5 milioni

Banca Carige

(Teleborsa) -chiude il 2017 con unadi pertinenza della Capogruppo per 380,5 milioni di euro.Lada clientela privata e imprese si attesta a 14,0 miliardi in calo dell’11,0% rispetto all'esercizio precedente. Stabile laa 21,3 miliardi.Il, chiude l’anno sostanzialmente in pareggio (+7,7 milioni), mentre il margine operativo netto si attesta a -728,5 milioni dopo aver contabilizzato rettifiche di valore nette su crediti per 416,5 milioni e le perdite relative ad operazioni di cartolarizzazione o di cessione di portafogli di crediti deteriorati per complessivi 321,5 milioni lordi.Il CET1 ratio è salito al 12,4% grazie al successo del rafforzamento patrimoniale da oltre 1 miliardo.