ENEA, il 14 febbraio a Roma evento su Ecobonus condomini

(Teleborsa) - Ecobonus condomini in focus nell'evento che si terrà mercoledì 14 febbraio alle 12:00 nella sededi Roma.Nella sala conferenze in via Giulio Romano 41, il presidente di, il viceministro dell'Economiae l'amministratore delegato del Gruppopresenteranno le prime iniziative operative per far decollare un "" a livello nazionale, il portalewww.acs.enea.it per l'e l'Appper misurare consumi e caratteristiche energetico-strutturali delle scuole, in vista dell'efficientamento e della messa in sicurezza.La Legge di Bilancio, infatti, ha introdotto diverse novità in tema di agevolazioni fiscali per l'efficienza energetica con particolare riferimento all'ecobonus condomini che apre prospettive economiche rilevanti anche per l’occupazione e la riduzione delle bollette.Inoltre, con un'iniziativa a sorpresa il presidentepresenterà la campagna di comunicazione istituzionale "Fai il cappotto al tuo palazzo, usa le detrazioni fiscali del 75%", che verrà trasmessa dal 15 febbraio sulle reti RAI negli spazi dellaper sensibilizzare i cittadini e gli operatori sulle opportunità che si aprono con il bonus condomini.