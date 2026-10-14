Innovazione: ENEA nell’alta formazione professionisti IA

(Teleborsa) - Formare professionisti in grado di applicare l’intelligenza artificiale (IA) in modo etico e sicuro. È questo l’obiettivo del progetto europeo a partecipazione ENEA PANORAIMA, che sta sviluppando una nuova generazione di percorsi di alta formazione dedicati all’IA responsabile.



“L’obiettivo è colmare il divario tra le tecnologie di IA più avanzate e i settori in cui la loro applicazione responsabile è davvero cruciale. A differenza dei percorsi pensati per formare data scientist, PANORAIMA si rivolge a professionisti e studenti privi di un background informatico, preparandoli a integrare l’IA nei rispettivi ambiti con un approccio human-centred, attento agli aspetti etici, alla governance dei dati e ai quadri normativi”, spiega il ricercatore Gabriele Piantadosi, referente ENEA per il progetto.



Il progetto è ora nella fase di sviluppo dei contenuti formativi e dei primi percorsi pilota. A regime sono previsti quattro percorsi master specialistici: IA per Sanità e Scienze della Vita; Media e Cultura; Management e Finanza; Diritto e Compliance.



In particolare, ENEA contribuirà allo sviluppo del percorso IA per la Sanità e le Scienze della Vita, il primo dei quattro a essere sviluppato, guidando l’analisi di mercato del settore e collaborando con gli altri partner alla definizione delle competenze, dei profili professionali e dei contenuti formativi.



I corsi saranno proposti a partire dal prossimo anno accademico in diverse università europee, tra cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II. ENEA partecipa al progetto con il laboratorio Energy e Data Science del dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in diversi settori applicativi strategici, dalle energie rinnovabili all’IoT, fino alla robotica per la persona e per l’industria.



Cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Digital Europe, PANORAIMA riunisce un consorzio paneuropeo di 15 partner: otto università distribuite in otto Paesi europei, quattro centri di eccellenza e tre PMI. Il progetto fa parte della più ampia community RAISE-U, in continuità con il precedente progetto HCAIM. Proprio grazie a questa dimensione internazionale, PANORAIMA punta a costruire un’offerta formativa di alto livello, sviluppata e condivisa su scala europea.

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