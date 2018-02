Trenitalia aumenta i collegamenti: dal 19 marzo in treno all'Aeroporto di Trieste

(Teleborsa) -ha avviato la vendita online dei biglietti ferroviari validi sulla tratta che collega l’. Il servizio sarà disponibile dal, giorno in cui è in programma l’inaugurazione del polo intermodale che racchiude i parcheggi a raso e multipiano e la stazione degli autobus.L'Aeroporto triestino sarà collegato dalle 5 del mattino fino a mezzanotte circa, per un totale di 70 convogli che comprendono le Frecce, gli Intercity e treni regionali. Mentre nel terminal passeggeri dell’aeroporto si lavora per migliorare i servizi e l'accessibilità e alla dalla sostituzione della cupola in plexiglass dell’aerostazione, all'esterno si sta completano il parcheggio multipiano, che ha una capacità 500 posti auto, mentre il parcheggio a raso può ospitare mille autovetture. Al rush finale anche l'autostazione, dove si lavora alle rifiniture della sala d'aspetto. In corso di sistemazione anche la viabilità esterna e la zona riservata ai taxi.