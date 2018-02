Da CONSOB via libera a nuovo regolamento per intermediari

(Teleborsa) - Via libera da(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) al nuovoche entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in. Con ciò si conclude la fase di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/65/UE () e del regolamento (UE) n. 600/2014 (),Il nuovo Regolamento Intermediari è stato redatto in base agli esiti delle consultazioni con il mercato avviate nel secondo semestre del 2017.Il Regolamento contiene in particolare:1., inclusi i requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza ai clienti degli stessi.2.3. le procedure di autorizzazione delle Sim e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE ed extra-UE e la disciplina di derivazione Mifid II applicabile ai gestori.Insieme all'adozione del nuovo Regolamento Intermediari, è stata stipulata dauna integrazione al precedente protocollo d'intesa del 2007 (protocollo d'intesa del 15 febbraio 2018), per il coordinamento delle rispettive funzioni di regolamentazione e vigilanza in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.