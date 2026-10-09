Abusivismo finanziario, Consob oscura 4 siti: totale sale a 1.838

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha disposto l'oscuramento di 4 siti web mediante i quali venivano svolti sena autorizzazione servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Goldgcapital" (sito https://goldgcapital.net e relativa pagina https://my.aipltfrm.com); "Tradoxium" (sito https://tradoxiumpro.com e pagine https://clientzone.tradoxiumpro.com e https://wt.quantivaedge.com); "FXPepper" (sito https://fxpepper.eu e relativa pagina https://portal.fxpepper.eu); "Money-Mentor.io" (sito https://money-mentor.io e relativa pagina https://cfd.money-mentor.io).



Sale, così, a 1.838 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 235 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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