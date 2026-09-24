Abusivismo finanziario, Consob oscura 7 siti: totale sale a 1.829

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento 7 nuovi siti web: si tratta, in particolare di 5 siti mediante i quali venivano svolti servizi e attività di investimento su strumenti finanziari senza autorizzazione e di 2 siti tramite cui veniva abusivamente svolta un'attività di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari.



Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento, avvalendosi dei poteri derivanti dal "Decreto crescita": "DMAsseteuBV" (sito internet https://dmaeu.com e relative pagine https://clientzone.dmaeu.com e https://wt.dmaeu.com); "Spread Markets" (sito https://spread-marketfx.com e relativa pagina https://client.spread-marketfx.com); "Aurora Trade Limited" (sito https://aurora-trade.ltd e relativa pagina https://cfd.aurora-trade.ltd); "Lgquantichft" (sito https://lgquantichft-fund.com e relativa pagina https://app.trade-lgquantichft.com); "Settecmanagement" (sito https://settcm-group.io e relativa pagina https://client.settecm-group.io); "Giro Sharing" (siti https://girosharing.com e https://girouu.com).



Sale, così, a 1.829 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 235 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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