Abusivismo finanziario, Consob oscura 5 siti: totale sale a 1.834

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha disposto l'oscuramento di 5 siti web mediante i quali venivano svolti senza autorizzazione servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Daxton-Italia" (sito https://daxton-italia.com e relativa pagina https://client.daxton-italia.com); "Inmarket24" (siti www.inmarket24.com e www.inmarket24.info e relativa pagina https://client.inmarket24.com); "ICloudFX" (sito https://icloudfx.com e relativa pagina https://webtrader.icloudfx.com); "Ambrosiafx" (siti https://ambrosiafx.com e https://client.ambrosiafx.com).



Sale, così, a 1.834 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 235 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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