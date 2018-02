PIL, Confcommercio: a febbraio crescita in rallentamento

(Teleborsa) - A febbraio 2018, il PIL crescerà dello 0,1% su base mensile e dell'1,3% su base annua, in rallentamento rispetto a gennaio. E' la previsione dell'Ufficio Studi contenuta in "Congiuntura Confcommercio".Per quanto riguarda invece i, nel gennaio scorso l'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) è sceso dello 0,1% rispetto a dicembre e dello 0,5% su base annua. In termini di media mobile a tre mesi, si conferma così la tendenza al rallentamento iniziata alla fine dell'estate per effetto dell'attenuarsi della fase di recupero dei livelli occupazionali e del permanere di un area molto ampia di disagio sociale.. Sempre per febbraio, l'Ufficio Studi della Confederazione, stima, rispetto a gennaio, un. Nel confronto con febbraio 2017 l'inflazione dovrebbe segnalare un ulteriore rallentamento attestandosi allo 0,6%.