Prysmian

(Teleborsa) - Sessione in lieve rialzo per, che avanza a Piazza Affari dello 0,83% a 26,59 euro.Oggi Kepler Cheuvreux haOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 26,72 e successiva a 26,95. Supporto a 26,49.