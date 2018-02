Giovani e lavoro (in tempo di crisi): il bonus per incentivare l’occupazione

(Teleborsa) -, è ormai cosa nota.un binomio che di questi tempi sembra proprio non andare d'accordo. Ben vengano dunque tutte le misure per cercare di tamponare questa situazione, invertire la marcia e restituire soprattutto ai- Proprio per rafforzare la lotta alla disoccupazione e incentivare i contratti stabili, l'ultima Legge di Bilancio ha introdotto undi durata triennale a beneficio dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori under 35 (solo il primo anno) o under 29 (dal secondo anno in poi).- Consiste in unosui contributi Inps fino a un massimo di 3 mila euro all'anno per tre anni. L'incentivo è disponibile non soltanto per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti ma anche per la stabilizzazione di rapporti a termine e per apprendisti. L'agevolazione riguarderà gli under 35 solo durante il primo anno, quindi per le assunzioni entro il 31 dicembre 2018, mentre nel restante biennio sarà dedicata esclusivamente agli- Non solo il requisito anagrafico a fare da paletto, è necessario infatti che il lavoratore non abbia mai avuto in precedenza un contratto a tempo indeterminato, che non abbia già usufruito dei bonus introdotti nel 2015 e nel 2016 e, soprattutto, che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti individuali.