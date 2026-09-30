Imprese, Urso e Orsini firmano due protocolli su gestione crisi e Case del Made in Italy

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, hanno sottoscritto a Palazzo Piacentini due protocolli d'intesa per consolidare la collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo nella gestione delle crisi aziendali e territoriali e per rafforzare la rete delle Case del Made in Italy sui territori.



Le parole di Urso e Orsini



"Questi due protocolli rafforzano la già stretta collaborazione tra Mimit e Confindustria, nell'ambito di una strategia condivisa e concreta a sostegno delle imprese", ha dichiarato Urso, spiegando che da un lato si rafforza "la capacità di affrontare le crisi aziendali, per salvaguardare gli stabilimenti e tutelare i lavoratori", dall'altro si potenzia il ruolo delle Case del Made in Italy "come presidi del Ministero sui territori, sempre più vicini alle esigenze delle imprese, soprattutto piccole e medie e artigiane".



"La politica industriale funziona quando arriva davvero alle imprese e ai territori", ha affermato Orsini, sottolineando la necessità di "preservare competenze, capacità produttiva e occupazione, favorendo allo stesso tempo nuovi insediamenti e processi di reindustrializzazione". "Ora serve trasformare queste intese in progetti concreti, capaci di sostenere la crescita e rafforzare la competitività del sistema industriale italiano", ha aggiunto.



I protocolli



Il primo protocollo è dedicato ai processi di reindustrializzazione e alla gestione delle crisi aziendali e territoriali, con l'obiettivo di estendere l'azione comune anche alle aree di difficoltà industriale complesse, favorendo il raccordo con le imprese interessate a investire, rilevare o riconvertire attività produttive, oltre a sostenere reshoring, diversificazione e acquisizioni. È prevista l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra Mimit e Confindustria. Il secondo protocollo punta invece a rafforzare il raccordo tra la rete delle Case del Made in Italy e il sistema territoriale di Confindustria, con incontri, roadshow e attività di matchmaking, in collegamento con la Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy.



Entrambi i protocolli hanno durata triennale e si inseriscono nel Libro Bianco "Made in Italy 2030" del Mimit.

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