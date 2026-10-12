HSBC dal 2028 adotta il modello di bonus per la retribuzione del personale di alto livello

(Teleborsa) - HSBC Holdings
eliminerà gradualmente le indennità fisse per il personale di alto livello, erogando invece una quota maggiore della retribuzione sotto forma di bonus
. Lo ha riportato Bloomberg News dopo avere visionato una nota interna aziendale.
La banca britannica, che passerà al nuovo sistema retributivo all'inizio del 2028, si allinea così al modello retributivo tipico di Wall Street
per legare meglio i compensi alle prestazioni
. I banchieri di Wall Street, infatti, percepiscono la maggior parte del proprio reddito tramite bonus legati ai risultati, piuttosto che attraverso stipendi fissi.
La decisione di HSBC, ricorda Bloomberg, segue una mossa analoga di Barclays
, che a luglio aveva annunciato l'intenzione di spostare una quota maggiore della retribuzione dei dipendenti verso i bonus, in seguito alla modifica delle normative britanniche sui compensi avvenuta l'anno scorso per favorire la competitività nazionale.
La prevista revisione del sistema retributivo rientra in una più ampia ristrutturazione avviata da HSBC dopo l'insediamento di Georges Elhedery
come amministratore delegato nel settembre 2024. La riorganizzazione dell'istituto
ha portato alla vendita, alla chiusura o alla fusione di diverse divisioni e al taglio di centinaia di posti di lavoro
. L'amministratore delegato ha inoltre guidato un programma di riduzione dei costi
che ha comportato il ridimensionamento di benefit
storici di cui godeva parte del personale, come i contributi per le spese scolastiche e le quote di iscrizione a club privati ??per i dipendenti della divisione di Hong Kong.