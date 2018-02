Wall Street chiusa per Presidents' Day

(Teleborsa) - Week end lungo per, che oggi resterà chiusa per celebrare la festività delLa borsa americana aprirà di nuovo i battenti domani 20 febbraio.Il Giorno dei presidenti è una festività degli Stati Uniti d'America nata per commemorare il compleanno die celebrata a livello federale il terzo lunedì di febbraio.Denominata ufficialmente Compleanno di Washington (), è comunemente nota come giorno dei Presidenti (Presidents' Day), e con questo nome o quello originario è celebrata in parallelo nello stesso giorno anche in numerosi singoli Stati.La festività fu istituita dal governo federale statunitense nel 1880, e inizialmente riguardava solo gli uffici governativi della capitale; dal 1885 include tutti gli uffici federali del paese.Essa veniva celebrata il 22 febbraio, ovvero il giorno della nascita di Washington, ma dal 1971, per effetto dello Uniform Monday Holiday Act, essa venne spostata al terzo lunedì di febbraio.