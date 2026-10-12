Milano 9:31
50.156 +0,24%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:31
10.748 +0,86%
25.318 +0,16%

Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,71%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 30.664,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,71%
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,71%, termina le contrattazioni a 30.664,7 punti.
Condividi
```