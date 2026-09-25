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Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,93%

Il Dow Jones termina gli scambi a 51.828,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,93%
L'indice dei colossi di Wall Street lievita dello 0,93% e archivia la seduta a 51.828,59 punti.
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