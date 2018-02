Domino's Pizza annuncia ricavi sotto attese

Domino's Pizza

(Teleborsa) - Il quarto trimestre disi chiude conrispetto agli 819,4 miliardi registrati nello stesso trimestre del 2016,, pari a 2,09 dollari per azione, contro i 72,7 miliardi (1,48 dollari per azione) riportati nel quarto trimestre di un anno prima. In questo caso il datoche erano per un EPS di 1,95 dollari.