MEF, reddito disponibile famiglie +1.000 euro al 2020

(Teleborsa) -, si prevede un aumento del reddito disponibile aggiustato (RDA) pro capite del 5,5%, che corrisponde ad un incremento in termini nominali, superiore a 1.000 euro. E' quanto indicano i dati contenuti nella prima Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, trasmessa dalCon il termine reddito disponibile aggiustato (RDA) si intende ile comprensivo dei servizi, in primisLe previsioni contenute nelle Relazione sui primiintrodotti in via sperimentale - si legge in una nota del MEF - "restituiscono un". Si tratta di reddito disponibile pro capite, comprendente i trasferimenti in natura dalle Amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni sociali senza fini di lucro; la disuguaglianza dei redditi (rapporto tra il reddito più agiato della popolazione e di quello più povero); il tasso di mancata partecipazione al lavoro (un indicatore di esclusione economico-sociale più ampio del tasso di disoccupazione); le emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti nell’atmosfera.La- in termini di rapporto tra la parte più agiata e quella più povera della popolazione – nel 2017 è stimata in riduzione di un punto decimale scendendo a 6,2. Nel 2018 l’indicatore mostra unrispetto al 2017, riducendosi a 6,1 per poi attestarsi al 6 nel biennio successivo 2019-2020. "Si inverte dunque la tendenza all’accentuazione delle disuguaglianze - sottolinea la nota del MEF - che è il grave lascito della crisi globale del 2008".La Relazione evidenzia anche come lasia prevista "evolvere ulteriormente in positivo nel prossimo triennio", attenuando la carenza di opportunità di lavoro e l’esclusione sociale: si stima che l’indicatore prescelto per tale dominio, il tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro, diminuisca al 20,7 per cento nel 2017 e scenda al 18,6 per cento nel 2020.Infine, per quanto riguarda il- conclude il MEF - la stima per il 2017 delle emissioni è pari a 7,5 tonnellate di CO2 pro capite. Si prevede inoltre una "sostanziale stabilità" di tale indicatore anche nei tre anni successivi, pur in presenza di una "continuazione della ripresa economica in atto".