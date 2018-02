Fisco: come è cambiato? Nel 2017 più leggero di 32 miliardi

(Teleborsa) -. E' quanto hanno prodotto nel 2017 le. A fare i conti il Ministro dell'Economia,, intervenendo al convegno "Quanto è cambiato il fisco?’" che si è svolto presso la Sala Ciampi del. Dalla riorganizzazione delle agenzie fiscali al transfer pricing, lo stato di attuazione della riforma dell'amministrazione finanziaria, questi i temi trattati durante il convegno.Per quanto riguarda la riforma delle agenzie fiscali, le convenzioni tra il ministero dell'Economia e le Agenzie fiscali sono state organizzate per aree strategiche che sono tre:Sul fronte delle novità, l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata , la fatturazione elettronica usata da un'impresa su tre, le misure per favorire la tax compliance , il rafforzamento dei ruling internazionali. L'ultima novità riguarda un pacchetto di misure per regolare il transfer pricing, molto atteso dalle imprese.Quanto alla, l'Italia "ha posto grande attenzione alla strategia complessiva". In generale, si punta a potenziare e valorizzare il confronto preventivo tra fisco e contribuente, con l'intento di migliorare l'adempimento spontaneo, rispetto alla tradizionale attività di controllo e accertamento ex-post. Nel 2017,(1,2 milioni su un totale di 1,9 registrazioni effettuate).La dichiarazione dei redditi precompilata è stata sottoscritta e inviata da 2,4 milioni di contribuenti. Tra le misure rivolte a contrastare le frodi IVA, la fatturazione elettronica. Ulteriori interventi riguardano la trasmissione elettronica obbligatoria delle dati sulla fornitura dei carburanti, l'abolizione delle cosiddette Carte Carburante e l'obbligo di pagare con mezzi tracciabili al fine di dedurre l'IVA e richiedere la deduzione ai fini dell'imposta sui redditi. Altra novità riguarda l'introduzione degli indici dial posto degli studi di settore.con l'obiettivo è quello di promuovere la collaborazione con i piccoli e medi contribuenti attraverso il dialogo, la semplificazione e un'analisi del rischio ex-ante.Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti: a partire dal 1° gennaio 2019 è concessa ai soggetti passivi dell'IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro la riduzione dei termini di prescrizione da cinque a tre anni. L'incentivo non si applica ai soggetti passivi IVA impegnati nella vendita al dettaglio, a meno che non optino per la memorizzazione e la trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri.