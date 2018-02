Paolo Angius assume la presidenza di Airgest

(Teleborsa) - La, nella persona del Presidente, ha proceduto alle nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione di Airgest, la società di gestione dell'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi, di cui possiede il 99,93% del capitale.La presidenza di Airgest è andata all'avvocato, già consigliere di amministrazione da agosto 2006 ad agosto 2007 e vicepresidente vicario dal 13 gennaio al 27 marzo 2012, ma che è stato anche presidente della società dell'aeroporto di Pisa e successivamente di Toscana aeroporti dopo la fusione con il gestore di Firenze.Avvocato cassazionista e docente di diritto aeronautico,avrà accanto a sé, l'imprenditrice, di Castelvetrano, e il commercialista e docente di Economia aziendale Saverio Caruso, di Marsala., incarico chelascerà il 5 marzo, indicare l'accountable manager per i rapporti con l'. Su Airgest e l'Aeroporto di Trapani pende il pronunciamento del TAR di Palermo che ha bloccato il bando finalizzato a garantire l'operatività dello scalo per i prossimi mesi. Due le strade percorribili: ricorso al Consiglio di Stato o una nuova gara da indire a stretto giro. A un mese dall'entrata in vigore dell’orario estivo dei voli resta da vedere in quale misura si riuscirà a garantire una programmazione di collegamenti che rispondano alla richiesta dell’utenza e del territorio.