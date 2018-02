Swiss Re, le catastrofi del 2017 pesano sui conti

Swiss Re

(Teleborsa) -ha archiviato il 2017 con profitti in calo. A pesare le numerose catastrofi del 2017, spiega il gruppo in una nota.Ildi riassicurazione ha riportato un utile"Il risultato - precisa una nota - include costi stimati in circaderivanti dalle numerose catastrofi naturali, tra cui il ciclone Debbie in Australia, ma anche gli uragani Harvey, Irma e Maria, oltre al terremoto in Messico e agli incendi in California".