Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice svizzero, che in chiusura evidenzia un -0,02%.

Il quadro di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 14.011,1. Primo supporto individuato a 13.841,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 14.180,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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