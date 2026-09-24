Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:50
30.232 -0,78%
Dow Jones 17:50
51.152 -0,70%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Debole la giornata per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,23%.

Le tendenza di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 13.990. Supporto stimato a 13.820,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 14.159,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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