Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Debole la giornata per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,23%.
Le tendenza di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 13.990. Supporto stimato a 13.820,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 14.159,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)