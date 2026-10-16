Milano 10:42
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Brillante rialzo per l'indice svizzero, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,55%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.536,9 e primo supporto individuato a 13.974,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15.099.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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