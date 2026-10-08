Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Appiattita la performance dell'indice svizzero, che porta a casa un modesto +0,14%.

Le tendenza di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 13.870,3. Supporto stimato a 13.684,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 14.055,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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