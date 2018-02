Cgia, in oltre 35 mila hanno delocalizzato la produzione all'estero. Ma c'è anche chi torna

(Teleborsa) -. Seppur parziali, secondo la CGIA (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) sono dati che permettono di misurare la dimensione economica di un evento che rappresenta appunto una vera forma di "delocalizzazione" mascherata delle aziende italiane nel capitale di imprese straniere ubicate all'estero . Un risultato, come dimostrano i dati riportati in seguito, che non sempre da' luogo ad effetti negativi per la nostra economia".Dall'elaborazione dell', unico data base presente in Italia in grado di monitorare questo fenomeno, emerge come il numero di occupati all'estero alle dipendenze di imprese a partecipazione italiana sia diminuito del 2,9%,. Sempre nel 2015, i ricavi delle imprese straniere controllate dalle nostre hanno toccato i 520,8 miliardi di euro.Dei 35.684 casi registrati del 2015,Principale Paesi di destinazione di questi investimenti sonoA eccezione della Romania, nelle primissime posizioni scorgiamo i Paesi con i quali i rapporti commerciali sono da sempre fortissimi e con economie tra le più avanzate al mondo".Le regioni italiane più interessate agli investimenti all'estero sono. Quasi il 78 per cento del totale delle partecipazioni, quindi, sono riconducibili a imprese italiane ubicate nelle regioni del Nord Italia. Zone che, come commentaCGIA d'altra parte ricorda che negli ultimi anni, anche per effetti della crisi economica,