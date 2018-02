Sanità, contratto infermieri e tecnici: 85 euro di aumento in busta paga

(Teleborsa) -. Un passo importante per restituire la dignità a migliaia di professionisti che ogni giorno lavorano nel nostro SSN e garantiscono la salute dei nostri cittadini" commenta su Twitter la ministra della Salute,. "Adesso - aggiunge - andiamo avanti anche per i medici".del comparto sanità, personale livelli, che prevede un aumento medio delle retribuzioni di 85 euro al mese.andiamo avanti e dopo lo sblocco del contratto delle funzioni locali - commenta il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini - arriva ora il via libera a un contratto che interessa più di 540mila lavoratori, fra infermieri, operatori sanitari e amministrativi impegnati nel Ssn.".- Con la firma del contratto sanità si è: il rinnovo del contratto, fermo da quasi 10 anni, di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici" afferma in un tweet la ministra della Pa Marianna Madia. "Grazie a tutti coloro che ogni giorno si occupano della nostra salute", conclude la Madia.