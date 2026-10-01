Dopo la firma del Ccni Fmof Anief chiede di aumentare le indennità dei funzionari Eq

"Proseguono le trattative per il contratto 2025-2027.Per quanto riguarda l'ordinamento professionale, sono previste novità che vannoStiamo chiedendo un'autonomia che sia concreta e che possa tradursi, oltre all'introduzione di un'indennità che vada a valorizzare queste responsabilità nel momento in cui, ma mancano poi le risorse necessarie per incrementare l'indennità di direzione". Lo ha dichiarato"In questo momento è un, per cui la valorizzazione in termini di riconoscimento giuridico è la stessa operazione da fare, per avere un mansionario che sia chiaro e non dia luogo a conflitti all'interno della scuola.Infine,, così come ci dovrebbero essere novità per quanto riguarda ilche ha dato luogo a diversi problemi in questi anni, portando a unaSiamo, invece, assolutamente", conclude Sorrentino.