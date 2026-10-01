Dopo la firma del Ccni Fmof Anief chiede di aumentare le indennità dei funzionari Eq

"Proseguono le trattative per il contratto 2025-2027. A breve ci saranno i tavoli tecnici per ogni sezione del contratto.
Per quanto riguarda l'ordinamento professionale, sono previste novità che vanno dal collaboratore scolastico al personale con incarico di elevata qualificazione, in particolare sulla flessibilità del DSGA.
Stiamo chiedendo un'autonomia che sia concreta e che possa tradursi in un'organizzazione del lavoro che tenga conto della complessità del ruolo
, oltre all'introduzione di un'indennità che vada a valorizzare queste responsabilità nel momento in cui si parla di obiettivi e di responsabilità di risultato
, ma mancano poi le risorse necessarie per incrementare l'indennità di direzione". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief - Condir.
"In questo momento è un contratto a costo zero
, per cui la valorizzazione in termini di riconoscimento giuridico è la stessa operazione da fare su tutti i profili professionali
, per avere un mansionario che sia chiaro e non dia luogo a conflitti all'interno della scuola.
Infine, il lavoro agile passa da materia di confronto a materia di contrattazione
, così come ci dovrebbero essere novità per quanto riguarda il part-time e la sostituzione del funzionario EQ,
che ha dato luogo a diversi problemi in questi anni, portando a una precarizzazione del ruolo e a una mancanza di continuità amministrativa nelle scuole.
Siamo, invece, assolutamente contrari a ipotesi di incarichi ad interim da parte dell'amministrazione centrale
", conclude Sorrentino.
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