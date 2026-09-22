Carburanti: Mimit, prezzo medio benzina a 2,156 euro e gasolio a 2,340 euro

(Teleborsa) - Proseguono in generale aumento i prezzi dei carburanti, con un petrolio che torna oltre i 100 dolalri, dopo il ritracciamento degli ultimi giorni. Secondo l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - martedì 22 settembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,156 euro/l per la benzina (in aumento da 2,155 euro di lunedì) e 2,340 euro/l per il gasolio (da 2,335 precedente).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è pari a 2,248 euro per la verde (contro i 2,245 euro precedenti) e 2,422 euro per il diesel (dal 2,414 euro).

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