Dipendenti pubblici, INPS: crollano i giorni di malattia

(Teleborsa) - A dicembre 2016, il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo da parte dell’INPS è stato di 13,2 milioni, di cui 2,8 nel settore pubblico (Polo unico) e 10,4 nel settore privato (assicurati)., l'Istituto di Previdenza, registra, inoltre, unappartenenti al Polo unico (-13,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso andamento si verifica, anche se in modo decisamente(-2,1%),E' quanto emerge dal primo Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia” pubblicato dall'INPS, con lo scopo diper i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico. L'Osservatorio è stato realizzato prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto.Dal 1° settembre 2017, infatti, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati assicurati, l’Istituto effettua visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.