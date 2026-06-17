Medincell crolla del 15% dopo i conti
(Teleborsa) - Tonfo per Medincell a Parigi con le azioni della casa farmaceutica che crollano di circa il 15% attestandosi a 23,82 euro.
La performance si registra all'indomani dell'annuncio dei conti dell'esercizio 2025-2026 da parte della società. Numeri dai quali emergono ricavi operativi e altri proventi calati del 12% a 24,277 milioni di euro. Tale ammontare include le royalty sulle vendite di Uzedy, pari a 9,3 milioni a fronte dei 6,5 milioni dell'anno precedente.
In questo esercizio non è stato registrato alcun pagamento per obiettivi raggiunti dopo i 4,8 milioni del periodo di confronto.
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