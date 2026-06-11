INPS: al via i pagamenti del contributo per giovani imprenditori

(Teleborsa) - Con il messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, l’INPS ha comunicato la conclusione delle istruttorie relative alle domande per il contributo economico destinato ai giovani disoccupati che hanno avviato un’attività imprenditoriale nei settori strategici della transizione digitale ed ecologica.



La misura, introdotta dal Decreto Coesione, è rivolta ai disoccupati under 35 che hanno avviato un’impresa in Italia tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Il beneficio prevede un contributo di 500 euro mensili per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.



Completate le verifiche automatiche sui requisiti di accesso, l’Istituto ha avviato la liquidazione delle domande accolte. Per le richieste respinte è disponibile la procedura di riesame tramite il servizio "Incentivo Decreto Coesione" sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE, CNS o eIDAS. La domanda di riesame può essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio o dalla comunicazione del provvedimento di reiezione, allegando eventuale documentazione utile.



Per alcune domande l’istruttoria è ancora in corso in attesa degli esiti relativi alla verifica della regolarità contributiva, nel caso di iscrizione a una Cassa previdenziale non gestita dall’Istituto o nel caso di contribuzione versata alla Gestione separata in assenza di relativa iscrizione. Tali richieste saranno definite non appena completati gli accertamenti necessari.



Maggiori informazioni sui requisiti di accesso e sulle modalità di fruizione della misura sono disponibili sul sito INPS e nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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